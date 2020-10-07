В результате армянской провокации в Агдаме погиб еще один мирный житель

Военно-политическое руководство агрессора Армении продолжает террористические действия в отношении нашего гражданского населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Генпрокуратуры, вооруженные силы оккупанта подвергли обстрелу с различных направлений населенные пункты и гражданское население в Агдамском районе.

В результате попадания снаряда в жилой дом на территории села Хындыристан погибла жительница села Алиева Зарифа Гамбой гызы (1945 г.р.)

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меры для привлечения к ответственности в рамках международного права военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления.