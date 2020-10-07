Армяне творят беззаконие и беспорядки в Лос-Анджлесе

Проплаченные армянской диаспорой антиазербайджанские протесты, беспорядки в Лос-Анджелесе, а также игнорирование армянами законов США вызвали волну возмущений в социальных сетях среди американцев.

Как передает Day.Az, армяне так всех достали, что и местные жители уже не могут спокойно смотреть и выражают свой протест в Сети.

Так американцы отмечают, что армяне известны своим мошенническим поведением, отказываясь акклиматизироваться к культурным нормам и стандартам нации, где находятся.

"Вы не встречаетесь и не строите отношения за пределами своей расы. Вы агрессивно бросаете свою культуру людям в лицо, водите как маньяки на своих маленьких BMW третьей серии или C-class, кроме того очень высокомерны. В Лос-Анджелесе было бы намного лучше без вас всех. Ваше старшее поколоение, которое одевается в костюмы и играет в шахматы в парках крутые ребята, но молодежь гетто, дряная, ведет себя очень грубо и эти протесты заставляют людей все больше ненавидеть армян", - пишут жители ЛА в соцсетях, отвечая на нытье армян.

Напомним, что совершив очередную провокацию против Азербайджана 12 июля на азербайджано-армянской границе в направлении Товузского района, армянская диапора в Лос-Анджелесе, не добившись каких-либо успехов на поле боя, в качестве очередной цели своих гнусных провокаций выбрала простых азербайджанцев, живущих в США, и начала масштабную черную пропаганду.

Днями позже, 21 июля, когда десятки азербайджанцев мирно выступали против демонстраций тысяч членов местных групп армянской диаспоры во главе с армянским национальным комитетом Америки (АНКА) перед консульством Азербайджана в Лос-Анджелесе (Калифорния), армяне, пользуясь численным преимуществом (5000) начали жестокие нападения на мирных демонстрантов, которых было около 60. В результате нападения десять азербайджанцев получили различные травмы, в том числе молодая женщина. Кроме этого, со стороны армян было нападение на сотрудника полиции.

Отметим, что департамент полиции Лос-Анджелеса расследует инцидент как преступление на почве ненависти.