https://news.day.az/politics/1277423.html Руфиз Хафизоглу в эфире "Аль-Джазира": Армения берет на прицел гражданских лиц - ФОТО - ВИДЕО
Руфиз Хафизоглу в эфире "Аль-Джазира": Армения берет на прицел гражданских лиц - ФОТО - ВИДЕО
АМИ Trend непрерывно информирует мировую общественность о событиях, происходящих в Нагорном Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Во время очередного интервью в эфире телеканала "Аль-Джазира" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу подчеркнул, что Армения обстреливает мирных азербайджанских граждан.
Хафизоглу отметил, что Армения продолжает провокации против Азербайджана, на которые азербайджанская армия дает адекватный ответ: "Азербайджанская армия продолжает пресекать военные провокации Армении по всему направлению фронта. Главная цель Азербайджана - освободить свои земли от оккупации".
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