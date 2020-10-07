Руфиз Хафизоглу в эфире "Аль-Джазира": Армения берет на прицел гражданских лиц

АМИ Trend непрерывно информирует мировую общественность о событиях, происходящих в Нагорном Карабахе, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Во время очередного интервью в эфире телеканала "Аль-Джазира" главный редактор АМИ Trend Руфиз Хафизоглу подчеркнул, что Армения обстреливает мирных азербайджанских граждан.

Хафизоглу отметил, что Армения продолжает провокации против Азербайджана, на которые азербайджанская армия дает адекватный ответ: "Азербайджанская армия продолжает пресекать военные провокации Армении по всему направлению фронта. Главная цель Азербайджана - освободить свои земли от оккупации".