Сванте Корнелл: Бомбардировка азербайджанских городов - это попытка заставить Азербайджан ответить атакой по территории Армении
Бомбардировка Арменией азербайджанских городов за пределами зоны нагорно-карабахского конфликта - это попытка вынудить Азербайджан ответить атакой на территории самой Армении.
Об этом сказал Trend в среду директор и один из соучредителей Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл, передает Day.Az.
Корнелл пояснил, что нынешняя эскалация конфликта, а точнее бомбардировка Арменией азербайджанских городов вне зоны конфликта, является полностью предсказуемым явлением.
"В данных действиях Армении можно проследить несколько целей. Самая очевидная - нанести ущерб Азербайджану и посеять страх среди населения. Это также служит тому, чтобы заставить Азербайджан прекратить свои усилия по освобождению от армянской оккупации своих территорий. Но самое главное - это попытка заставить Азербайджан ответить атакой на цели внутри самой Армении", - сказал он.
Как отметил Корнелл, это связано с надеждами официального Еревана на то, что такой шаг может вызвать ответную реакцию со стороны России.
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