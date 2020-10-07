Сотрудники Aviation Services Group (ASG) перечислили из зарплаты средства в Фонд помощи ВС Азербайджана

Сотрудники группы компаний Aviation Services Group (ASG), с чувством высокой гордости продемонстрировав солидарность с Национальной армией, успешно проводящей операцию по восстановлению территориальной целостности нашей страны, перечислили средства из своей заработной платы в Фонд помощи Вооруженным Силам Азербайджана, передает Day.Az.

Отметим, что ранее группа компаний Aviation Services Group (ASG) перечислила в Фонд помощи Вооруженным Силам Азербайджанской Республики средства в размере 500 тысяч манатов с целью поддержки азербайджанской армии.