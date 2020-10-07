Спасем Семена Аркадьевича Багдасарова...

С каждым очередным эфиром Владимира Соловьева, с каждой новой его передачей мы замечаем очевидные изменения в здоровье Семена Багдасаряна (Багдасарова). Плохой цвет лица, опавшие щеки, отекшее пузо и грязные ногти. Багдасарян, взявшийся конкурировать с Кареном Шахназаряном (Шахназаровым) за роль лучшего врага России и защитника армян, совсем себя не бережет. Старается как может, сыплет оскорблениями, устраивает истерики и орет на других экспертов в эфире - и совсем, бедняга, поплохел.



А здоровье-то, у Багдасаряна, ухудшается прямо пропорционально успехам азербайджанской армии! Что бы ни придумал и ни говорил этот горе-армянин, вся его демагогия разбивается о победы Вооруженных сил Азербайджана и героизм наших парней.



И так как совсем скоро наша армия восстановит территориальную целостность Азербайджана, и мир на Южном Кавказе наконец установится, можно задуматься о здоровье Багдасаряна. Вообще, всем этим Соловьевым, Багдасарянам, Шахназарянам и вписавшемуся к ним безымянному младобеларусу хочется сказать: уйдите с миром сейчас. Пока вас не наказала сама Россия. Нет у вас будущего, замолчите и уйдите.



Пожалейте, Семен Аркадьевич, свое здоровье. Давайте все вместе скажем: "А ну-ка, уйди-ка на покой, "дорогой" Семен Аркадьевич!" - пока в ящик не сыграл на нервной почве.





