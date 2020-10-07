Омбудсмен Азербайджана призвала страны мира жестко отреагировать на обстрел трубопровода со стороны Армении

Уполномоченная по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева обратилась к мировым государствам и международным организациям в связи с обстрелом кассетными боеприпасами основного экспортного нефтепровода Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД) вооруженными силами Армении, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Аппарат омбудсмена.

Обращение направлено генсеку ООН, Совету Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководствам ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Евросоюза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международные и европейские институты омбудсменов, Ассоциацию омбудсменов Азии, Организацию исламского сотрудничества (ОИС) и в Ассоциацию омбудсменов стран-членов ОИС, Независимую постоянную комиссию по правам человека ОИС, Европейскую сеть омбудсменов по защите прав детей, Международное бюро мира, омбудсменам различных стран, посольствам Азербайджана в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в нашей республике, организациям диаспоры Азербайджана.

В обращении говорится, что страна-оккупант Армения предприняла действия, чреватые серьезными экологическими последствиями в регионе, а также несущие угрозу энергобезопасности государств региона и Европы в целом: "Так, 6 октября 2020 года около 23:00 часов вооруженные силы Армении подвергли обстрелу ракетами с боеголовками кассетного типа находящуюся вдали от зоны конфликта густонаселенную территорию Евлахского района, через территорию которого проходит основной экспортный нефтепровод Азербайджана Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Кассетный боеприпас упал всего в 10 метрах от нефтепровода. Более 300 осколков ракет кассетного типа были разбросаны вокруг. Это серьезная угроза жизни и здоровью гражданского населения. Основной экспортный нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан имеет большое стратегическое значение с экономической и политической точек зрения, а также для энергетической безопасности Азербайджана, Грузии, Турции, региона в целом, а также европейских и мировых государств".

В обращении омбудсмена Азербайджана подчеркивается, что очередное военное преступление, совершенное Арменией, направлено не только против Азербайджана, но во вред европейским странам, всего региона, нацелено на нанесение ущерба глобальной энергетической безопасности: "Обращаясь ко всем мировым государствам, призываю жестко отреагировать на очередное военное преступление Армении в связи с обстрелом кассетными боеприпасами нефтепровода БТД, в резком противоречии с нормами и принципами международного права, в том числе, международного гуманитарного права, принять срочные меры по прекращению преступных действий Армении, способных повлиять на энергетическую безопасность региона и Европы, в том числе, повлечь за собой серьезные экологические последствия".

Отметим, что общая протяженность нефтепровода БТД составляет 1768 километров, из которых 443 километра пролегают по территории Азербайджана, 249 километров - по территории Грузии, 1 076 километров - по территории Турции. Строительство трубопровода началось в апреле 2003 года, а его заполнение нефтью - 18 мая 2005 года.

Акционерами BTC Co, которая была учреждена первого августа 2002 года для реализации проекта, являются: BP (30,1 процента), AzBTC (25 процентов), MOL (8,9 процента), Equinor (8,71 процента), ТРАО (6,53 процента), Eni (пять процентов), Total (пять процентов), Itochu (3,4 процента), Inpex (2,5 процента), ExxonMobil (2,5 процента) и ONGC (2,36 процента).