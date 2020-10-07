Высокопоставленный офицер ВС Армении не смог сбежать от азербайджанской армии

Как мы сообщали ранее, в течение этого дня азербайджанская армия, продвигаясь в определенных направлениях, освободила новые опорные пункты, очистила территорию от армянских сил. В боях уничтожено значительное количество живой силы, военной техники и других средств противника.

Как передает Day.Az, репортер AzTV, находящийся во фронтовой зоне, сообщил, что азербайджанская армия сумела также захватить автомобиль типа "пикап", принадлежавший высокопоставленному офицеру армянской армии.

"Автомобиль получил повреждение в части кузова, что дает понять, что офицер ВС Армении, пытаясь сбежать с поля боя, ехал в обратном направлении от поста, в котором находился. Азербайджанской армии удалось захватить автомобиль врага", - сказал репортер.