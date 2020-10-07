Президент Ильхам Алиев утвердил закон о переименовании села Мадагиз в Суговушан

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил закон о переименовании села Мадагиз Тертерского района в Суговушан.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно закону, село Мадагиз, входящий в сельский административно-территориальный округ Чайлы Тертерского района Азербайджана, переименовано в Суговушан.