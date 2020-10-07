https://news.day.az/politics/1277458.html Президент Ильхам Алиев утвердил закон о переименовании села Мадагиз в Суговушан
Президент Ильхам Алиев утвердил закон о переименовании села Мадагиз в Суговушан
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду утвердил закон о переименовании села Мадагиз Тертерского района в Суговушан.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно закону, село Мадагиз, входящий в сельский административно-территориальный округ Чайлы Тертерского района Азербайджана, переименовано в Суговушан.
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