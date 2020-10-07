Азербайджану не нужны никакие иностранные наемники

Азербайджану незачем платить добровольцам из Украины для участия в нагорно-карабахском конфликте - страна абсолютно не нуждается в такого рода помощи, говорит военный эксперт Алексей Арестович, сообщает Day.Az со ссылкой на "КП в Украине", передает Day.Az.

Как отмечает военный эксперт Олег Жданов, на сегодняшний день Азербайджан не использует даже турецких наемников.

Азербайджан не нуждается в том, чтобы привлекать наемников и что-то им платить, считает он.

"В Азербайджане создана прекрасная армия, которая самостоятельно способна решать все вопросы и которая сейчас придерживается самой оптимальной тактики. Азербайджан бережет своих солдат, продвигаясь вперед маленькими шагами", - сказал эксперт.



Олег Жданов отмечает, что всегда есть определенные люди, которые хотят отправиться на войну ради денег.



"Может, кто-то на свой страх и риск формирует какую-то группу, но заработать на этом конфликте не удастся", - отметил он.

Как сказал военный эксперт, Азербайджан полностью придерживается международного права, которое на его стороне.

"Хотя бы поэтому он не будет использовать наемников, чтобы не нарушать военные законы. В Азербайджане уже назвали войну отечественной, освободительной, и они не будут портить свой имидж на мировой арене", - считает Олег Жданов.