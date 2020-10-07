Журналисты в прямом эфире показали, как азербайджанская ПВО сбивает армянскую ракету

Съемочная группа турецкого телеканала "A Haber", готовя репортаж о падении армянской ракеты на территорию рядом с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, запечатлела на видео интересный случай.

Как передает Day.Az, будучи в прямом эфире на месте события, репортер Карим Улак внезапно заметил, как сработали системы противовоздушной обороны Азербайджана.

Из видеозаписи видно, что выпущенная Арменией баллистическая ракета была уничтожена в воздухе системами ПВО нашей армии.

Day.Az представляет данное видео: