https://news.day.az/politics/1277466.html Журналисты в прямом эфире показали, как азербайджанская ПВО сбивает армянскую ракету - ВИДЕО
Журналисты в прямом эфире показали, как азербайджанская ПВО сбивает армянскую ракету - ВИДЕО
Съемочная группа турецкого телеканала "A Haber", готовя репортаж о падении армянской ракеты на территорию рядом с трубопроводом Баку-Тбилиси-Джейхан, запечатлела на видео интересный случай.
Как передает Day.Az, будучи в прямом эфире на месте события, репортер Карим Улак внезапно заметил, как сработали системы противовоздушной обороны Азербайджана.
Из видеозаписи видно, что выпущенная Арменией баллистическая ракета была уничтожена в воздухе системами ПВО нашей армии.
Day.Az представляет данное видео:
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