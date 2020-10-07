Владимир Путин мастерски разоблачил глупость Пашиняна

Отмечающий сегодня своё 68-летие Президент России Владимир Путин на 11-е сутки контртеррористической операции вооруженных сил Азербайджана по деоккупации своих территорий от вооруженных сил Армении и незаконных бандформирований впервые высказался по ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта.

Президент Ильхам Алиев поздравляет, Пашинян умоляет

Сначала пресс-служба Президента Азербайджана Ильхама Алиева сообщила, что глава Азербайджанского государства позвонил своему российскому коллеге и поздравил его с днем рождения. Президент Ильхам Алиев пожелал Путину успехов в деле развития России, а также крепкого здоровья. Президенты Азербайджана и России также обменялись мнениями по перспективам двусторонних связей и обсудили ситуацию вокруг армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, передает Day.Az со ссылкой на AZRU.

Это первый контакт лидеров двух стран за время боевых действий, начавшихся 27 сентября в связи с новым витком агрессии Армении против Азербайджана, нападением Армении на мирные села и гражданское население прифронтовой полосы. Большую часть этих 11 дней Пашинян, дошедший в своих наглых провокациях до предела и явно не ожидавший справедливого и столь масштабного возмездия Азербайджана, в панике звонил всем лидерам подряд. Только Путину звонил 5 раз за 11 дней! За эти дни выяснилось еще одно прекрасное свойство решительного ответа Азербайджана - мощный удар Азербайджанской армии по противнику вызвал у Пашиняна диарею в острой форме. Стул ошалевшего армянского премьера с утра 27 сентября в прямом смысле слова и стул под премьером в метафорическом стал водянистым настолько, что он стал стихийно набирать всех подряд, в том числе и Путина, позабыв о том, что Президент России - юрист по образованию, а не медик.

Путин прекрасно проинформирован о нетрадиционной ориентации Пашиняна, флиртующем по заказу своих заокеанских хозяев с Западом и предлагающем любые услуги уже за любые деньги. В России даже ангажированные подлецы осведомлены о том, что Армения, которая обязана своим появлением на карте мира в виде искусственного государства исключительно России, в период правления соросовского режима делала и делает всё, чтобы унизить Россию - героизация нацизма, установка памятников пособникам фашистов, закрытие русских школ, отключение российских каналов, гонения на русскоязычный сегмент в целом и многое другое. Так называемая пашинянская дипломатия, ориентированная не на национальные интересы Армении, а на эффект, производимый в Конгрессе США задницей (простите, нижними полушариями головного мозга) Ким Кардашьян, а также гороховых шутов армянской национальности, обезьянничающих при дворах разных господ по всему миру, позволила и в России многим сделать вывод о ее несерьёзности и даже опасности. О том, что Россия исторически всегда спасала Армению, а армяне исторически всегда ее подставляли, отвечая на самоотверженность традиционной черной неблагодарностью, тоже хорошо известно.

Обделавшееся от азербайджанских дронов бородатое армянское недоразумение по кличке "премьер" за все эти дни успел так надоесть Владимиру Путину, что ему как государственному деятелю и президенту огромной мировой державы, занятому делами государства Российского и мировой повесткой, пришлось разок даже культурно "отшить" назойливого мальчика, доигравшегося своими выходками до мокрых штанишек.

Идиотизм Воваевича дошел до того, что с первого дня обострения (военного в Карабахе и физиологического в своем организме) он всеми неправдами, ложью, фейками пытался глобализировать конфликт, вывести его за реальные рамки и представить всему миру как очаг нового геополитического передела. Заинтересовал этим? Да, отчасти. Например, судя по некоторым ток-шоу на российских каналах и ряде СМИ, заинтересовал исключительно себе подобных, братьев по разуму, людей с поразительной деформацией восприятия реальности, которые вместо объективной подачи реальных фактов избрали участь глашатаев армянской лжи и проповедников армянского фашизма. Но не более.

Высший пилотаж дипломатии Путина

Итак, в 11-й день освободительной войны, которую ведет Азербайджан, впервые Президент Ильхам Алиев позвонил Путину и впервые Путин высказался о самом конфликте в интервью телеканалу "Россия-1". Дословно:

"Это - трагедия, мы очень переживаем. Потому что и Азербайджан, и Армения, Нагорный Карабах - это все территории, на которых проживают не чужие нам люди. Достаточно сказать, что у нас в России проживает около 2 миллионов азербайджанцев и свыше 2 миллионов, по нашим подсчетам, армян. Огромное количество граждан России поддерживают тесные дружеские и даже родственные отношения с обеими республиками. Конечно, это огромная трагедия. Люди гибнут, большие потери с обеих сторон. Мы надеемся, что в самое ближайшее время этот конфликт будет прекращен. Но если он не будет исчерпан окончательно, судя по всему, до этого еще далеко, но во всяком случае мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня. И как можно быстрее нужно это сделать. Вот, в общих чертах. Как известно, Армения является членом ОДКБ, у нас перед Арменией есть определенные обязательства в рамках этого договора. Но боевые действия, к огромному нашему сожалению, продолжаются до сих пор, они ведутся не на территории Армении. Что же касается исполнения Россией своих договорных обязательств в рамках этого договора, то мы всегда исполняли, исполняем и будем исполнять свои обязательства. Как вы знаете, я в постоянном живом рабочем контакте с премьер-министром Армении, никаких вопросов у руководства Армении по поводу качества исполнения Россией своих союзнических обязательств не возникает", - отметил Владимир Путин.

Дипломатично, выдержанно и в духе миротворчества, свойственном политику такого уровня и президенту страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Важное упоминание об общинах: 2 млн азербайджанцев России - это в цифровом выражении всего 20% населения самого Азербайджана, а 2 млн армян - это 100%. Почувствуй разницу, как говорится. Мы прекрасно помним колкость Владимира Владимировича в адрес призывающего к войне с Азербайджаном и собирающего для этого добровольцев провокатора Ары Абрамяна, когда он, поправив его, указал, что в России живут столько армян, сколько население Армении. Это - немаловажный фактор.

Путин высказался о том, что еще далеко до окончательного исчерпания конфликта. Кажущуюся витиеватой эту фразу, скорее всего, следует понимать так: конфликт будет считаться исчерпанным только после определения статуса Нагорного Карабаха. Это соответствует позиции Азербайджана, который был привержен поэтапному плану урегулирования - вывод ВС Армении из 7 оккупированных районов Азербайджана, открытие коммуникаций и возвращение азербайджанских беженцев и отложенный статус Нагорного Карабаха, т.е. до лучших времен, когда постконфликтное мирное сосуществование двух общин естественным образом актуализирует вопрос статуса, если в нем вообще возникнет необходимость. Вот и та самая "далекость", присутствующая в выражении Президента России.

И самое главное - Владимир Путин, высказываясь о привязке ситуации к ОДКБ, просто растёр в порошок глупые утверждения Пашиняна о том, что "Карабах - это Армения и точка". Президент России чётко и ясно высказался о том, что "БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ ВЕДУТСЯ НЕ НА ТЕРРИТОРИИ АРМЕНИИ". Блестяще! Учитывая, что в регионе конфликта кроме Армении и Азербайджана нет официально признанных иных государств, то Путин фактически подтвердил свою приверженность территориальной целостности Азербайджана, обозначив, что бои - не в Армении. Участников двое: если не в Армении, то логически - в Азербайджане. Это не что иное, как завуалированная (в силу объективных причин) трактовка Россией выражения Президента Ильхама Алиева "Карабах - это Азербайджан!".