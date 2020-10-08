Нелепый Пашинян очень ошибается, если думает настроить мир против Азербайджана

Поражающая недальновидность политических лидеров Армении не оставляет стране ни единого шанса на возможное улучшение ситуации.

Об этом сказала в беседе с Day.Az российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель СПбГУ (Санкт-Петербург) Галина Ниязова, комментируя странные заявления премьера Армении Никола Пашиняна, прозвучавшие на Первом канале.

Отметим, что ответы Пашиняна на вопросы Первого канала были несвязными, нелогичными и свидетельствовали о панике и растерянности, в которой пребывает армянское руководство. Об этом же говорили и его странные неуместные призывы к человечеству спасти оккупационный режим и "завоевания" Армении в первой карабахской войне.

По словам нашей собеседницы, изначально Ереван игнорировал возможный исход событий, который мы наблюдаем сейчас, и воспринимал политику затягивания переговорного процесса как единственно верную. Надежды не оправдались, и теперь Армения воспринимает стремление Азербайджана восстановить свою территориальную целостность как личное оскорбление. Но это лишь вмешательство Армении во внутренние дела чужого государства, не более, подчеркнула Ниязова.

"При этом расчет на то, что хоть кто-то разделит притязания Армении на чужую землю и поддержит армянскую сторону в нежелании освобождать оккупированные земли, причем поддержит не на словах, а на деле - тем более выглядит нелепо и вызывает лишь недоумение.

Стремление руководства Армении делать какие-то умозаключения за лидеров соседних государств и принимать политические решения на основе этих надуманных выводов создает проблемы для самой Армении, потому что невозможность видеть реальную картину и трезво оценивать ситуацию мешает выстраивать успешную внешнюю политику. Неуемное желание Армении придавать своим мыслям и чаяниям глобальный масштаб, пытаясь распространить их на весь регион и навязать кому-то еще, объяснить можно только слабостью и попыткой привлечь к себе хоть чье-то внимание.

Россия же не вмешивается во внутреннюю политику других государств. Тем более, рассчитывать на то, что Россия будет действовать вопреки своим убеждениям по указке Армении, совсем не приходится", - отметила российский политолог.

Галина Ниязова обратила внимание на тот момент, что Россия призывает стороны конфликта к прекращению огня, но, тем не менее, подчеркивает, что все обязательства союзника перед Арменией уже выполнены. Очевидно, что пока Азербайджан не вторгается в Армению, Россия вмешиваться не будет. Поэтому сейчас все усилия Армении, не способной противостоять азербайджанской армии, направлены на то, чтобы спровоцировать Азербайджан на обстрел городов РА и получить повод снова обратиться к России.

"При этом сама Армения обстреливает гражданское население Азербайджана, проживающее на достаточном удалении от линии фронта", - подчеркнула Ниязова.

Лейла Таривердиева