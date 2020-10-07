Оккупации Нагорного Карабаха должен быть положен конец.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам глава Администрации Президента Ирана Махмуд Ваези.

Он сообщил, что должна соблюдаться территориальная целостность стран.

"Иран имеет общие границы с Азербайджаном и Арменией, поэтому Иран не может оставаться равнодушным к войне между двумя соседними странами", - подчеркнул Ваези.