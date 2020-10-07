Глава азербайджанской диаспоры России поздравил Владимира Путина

Глава азербайджанской диаспоры России, академик Фазиль Курбанов поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с днем рождения.

Как передает Day.Az, в поздравительном письме говорится:



"Уважаемый господин Президент!

Примите самые искренние поздравления от меня лично и от всей многомиллионной азербайджанской диаспоры России.

С Вашим именем неразрывно связаны возрождение России и укрепление российской государственности.

Благодаря Вам Россия открыто и уверенно отстаивает свои законные интересы на международной арене и является общепризнанным гарантом стабильности в мире.

Современный облик России сформировался благодаря важнейшим социально-экономическим преобразованиям, осуществленным под Вашим руководством.

Вы, как талантливый государственный деятель и сильный лидер, снискали уважение и в нашей стране, и во всем мире.

Проводимая Вами мудрая национальная политика благоприятно сказывается на развитии межнациональных отношений и комфортных условий проживания разных народов в России.

Россия - это многонациональное и многоконфессиональное государство и толерантное отношение друг к другу, вне зависимости от национальности и вероисповедания, является фундаментом существования России.

В этот знаменательный день от всей души желаю Вам крепкого здоровья, счастья, новых побед и свершений, мира и благополучия".