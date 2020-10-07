ФНКА АзерРос поздравила Президента России

Президент Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Мехрибан Садыгова поздравила с днем рождения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на официальный сайт ФНКА АзерРос.

"Уважаемый Владимир Владимирович!

От имени Федеральной национально-культурной автономии азербайджанцев России и себя лично поздравляю Вас с Днем рождения!

Для всех россиян Вы являетесь символом укрепления российской государственности, единения нации и возрождения России как мировой державы, которая открыто и надежно отстаивает свои законные национальные интересы и права на международной арене, играет ведущую роль в защите мира и безопасности других стран и установлении геополитической стабильности в мире. Благодаря Вашим усилиям в Российской Федерации установлено гражданское, межконфессиональное и межэтническое согласие.

Стратегическое партнерство России и Азербайджана, расширение интеграционных процессов, всестороннее развитие и укрепление российско-азербайджанских отношений и дружбы между нашими братскими народами, отвечающие интересам наших народов - несомненно Ваша особая заслуга, и мы, российские азербайджанцы, искренне благодарны Вам за такой высокий уровень сотрудничества между нашими странами. Все это вселяет уверенность в том, что и впредь отношения двух стран и народов и дальше будут динамично и последовательно развиваться.

В последние несколько дней в зоне нагорно карабахского конфликта идут военные действия, направленные на возвращение Азербайджаном оккупированных территорий. Ваша взвешенная, мудрая позиция в этом вопросе, а также присущая Вам ответственность в принятии важных межгосударственных решений, позволяют выразить уверенность, что будет найдено решение справедливого выхода из нагорно-карабахского конфликта, и в регионе, наконец-то, наступят мир и спокойствие.

Пользуясь случаем, от всей души желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой энергии и новых успехов в Вашей государственной деятельности на благо многонационального российского народа", - говорится в поздравлении.