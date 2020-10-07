Армения специально разрушает исторические памятники Азербайджана

Мишенями агрессии и актов террора армян против Азербайджана являются, в том числе религиозные и исторические памятники страны.

Об этом в среду сказали Day.Az в Госкомитете по работе с религиозными структурами.

По данным ведомства, на оккупированных территориях Азербайджана более 900 зарегистрированных государством исторических и культурных памятников.

"На самом деле были тысячи исторических памятников, которые не попали в этот список. По некоторой информации, было более 1500 незарегистрированных памятников, десятки памятников международного значения, свыше 900 кладбищ. Так, на оккупированных территориях было 403 историко-религиозных памятника, включая 67 - мечетей, 144 - храма, 192 - святилища. Азербайджан - многоконфессиональное государство, где исторически сосуществовали в неприкосновенности различные религиозные и культурные памятники. Армяне разрушают такие артефакты с целью уничтожения нашего исторического прошлого. Полностью сносятся все памятники, имеющие признаки национальной принадлежности, древней истории, национальных и религиозных традиций азербайджанского народа. Армяне пытаются арменизировать и присвоить их. Разрушаются памятники, которые находятся на оккупированных территориях, в том числе, другие показатели культуры, их переделывают под предлогом ремонта, подвергают надругательствам. Такие действия, оцениваемые в международных конвенциях как преступления против человечества, являются актами агрессии против общечеловеческой культуры. Под предлогом ремонтно-восстановительных работ армяне значительно изменили интерьер мечети "Юхары Гёвхар ага" в Шуше - жемчужине Карабаха, нанесли ущерб художественно-эстетическим ценностям исторического памятника, утверждая, что якобы этот памятник не принадлежал азербайджанскому народу. Все это доказательство политики "отчуждения и присвоения" армян. Факт использования в виде хлева Джума-мечети в Агдаме, сожженной через год после оккупации Агдама, известен всему миру. Также армяне присвоили исторические албанские христианские церкви, находящиеся на оккупированных территориях и не имеющие никакого отношения к армянской церкви, переиначены на армянский лад их архитектурные особенности с последующим объявлением их армянскими. Аналогичная участь же постигла культурное наследие на исторически исконно азербайджанских землях на территории современной Армении", - отметили в Комитете.

В Комитете также добавили, что в ходе апрельских боев 2016 года в результате армянских провокаций армянскому вандализму подверглись религиозно-исторические памятники, относящиеся к XIX веку на территориях Агдамского и Тертерского районов, нанесен серьезный ущерб некоторым мечетям: "Армянские провокации, начавшиеся 27 сентября, также повредили эти памятники. От обстрелов по населенным пунктам в селе Шейх Бабы в Физулинском районе пострадали культурно-исторический памятник республиканского значения мавзолей "Шейх бабы", охраняемый государством, и исторический памятник в Гяндже. Проводя захватническую и шовинистическую политику, Армения представляет серьезную угрозу для международной и региональной безопасности, мира и стабильности в регионе. Армения должна прекратить фальсифицировать историю, предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, покинуть оккупированные территории. Азербайджан - могучая держава, и силами своей доблестной армии дает достойный отпор терроризму и вандализму криминального режима Армении".