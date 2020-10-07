https://news.day.az/politics/1277508.html Внимание! НЕ ВЕРЬТЕ армянской дезинформации в соцсетях! - ФОТО
Внимание! НЕ ВЕРЬТЕ армянской дезинформации в соцсетях! - ФОТО
Доблестная армия Азербайджана продолжает успешные контрнаступательные операции в ответ на провокации и атаки армян, освобожден от оккупации ряд наших населенных пунктов. Армяне понесли серьезные потери и в панике ввиду военных неудач находят утешение в традиционных провокациях информационного характера.
Призываем не верить этой дезинформации и доверять только официальной информации госструктур!
Day.Az со ссылкой на Trend представляет вашему вниманию несколько страниц из социальных сетей, которые управляются армянами и распространяют дезинформацию провокационного характера.
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