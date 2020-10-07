Внимание! НЕ ВЕРЬТЕ армянской дезинформации в соцсетях!

Доблестная армия Азербайджана продолжает успешные контрнаступательные операции в ответ на провокации и атаки армян, освобожден от оккупации ряд наших населенных пунктов. Армяне понесли серьезные потери и в панике ввиду военных неудач находят утешение в традиционных провокациях информационного характера.

Призываем не верить этой дезинформации и доверять только официальной информации госструктур!

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вашему вниманию несколько страниц из социальных сетей, которые управляются армянами и распространяют дезинформацию провокационного характера.