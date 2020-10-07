Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана пожертвовало средства в Фонд помощи Вооруженным силам

Агентство интеллектуальной собственности Азербайджана перечислило средства в Фонд помощи Вооруженным силам АР.

Как сообщает в среду Day.Az, в целях поддержки азербайджанской армии, борющейся за территориальную целостность нашей страны, руководство и сотрудники Агентства интеллектуальной собственности, а также сотрудники его подведомственных структур добровольно перечислили 35 тысяч манатов из фонда заработной платы в Фонд помощи Вооруженным силам.

Помимо этого, решением правления Агентства, в целях поддержки освобождения наших оккупированных земель, в Фонд помощи Вооруженным силам перечислены средства в размере 100 тысяч манатов, полученные в результате оказания услуг Агентством.