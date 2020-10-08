Сплоченность народа вокруг Президента Ильхама Алиева доводит армян до истерик

Сегодняшняя Армения не обладает достаточной силой, чтобы вести боевые действия на равных с армией Азербайджана. Зная о своем бессилии, ВС Армении взяли на вооружение тактику запугивания гражданского населения Азербайджана, нанося ракетные удары по объектам, не имеющим военного значения.

Об этом Day.Az сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Ильхам Мамедов.

По его словам, враг все еще живет в эйфории 1990-х годов, добавив, что в отличие от Армении, которая деградировала во всех сферах, за последние 30 лет в Азербайджане произошли большие перемены.

"Вопреки лицемерному мышлению врага, сегодня азербайджанский народ сосредоточен только на одной мысли - освобождении оккупированных территорий. В отличие от начала 1990-х годов, наше общество, руководство страны и армия едины и никакая провокация врага не сможет поколебить это единство", - отметил он.

Депутат подчеркнул, что артиллерийские обстрелы гражданских объектов со стороны ВС Армении отражают нынешнее крайне неудовлетворительное состояние армянской армии.

"Противник постоянно обстреливает Гянджу, Мингячевир и другие стратегически важные населенные пункты. Криминальные лидеры страны-оккупанта считают, что таким образом они смогут вызвать панику и страх среди населения. Враг получает тяжелые удары на фронте от нашей армии, поэтому вымещает месть на гражданских. Такие преступные методы противоречат законам и принципам войны. Международное сообщество должно выразить решительный протест агрессору, коим является Армения", - заключил Ильхам Мамедов.

Абдул Керимханов