Францию нужно исключить из МГ ОБСЕ

50 политических партий Азербайджана выразили протест против пристрастной позиции Франции по нагорно-карабахскому вопросу, сообщает в среду Day.Az.

В обращении партий говорится, что 30 сентября президент Франции Эммануэль Макрон выступил в Риге с безответственным и недостоверным заявлением по армяно-азербайджанскому конфликту и событиям на фронте.

"Будучи президентом такого государства как Франция, он на основании фальшивой информации и слухов, безо всяких доказательств оклеветал Азербайджан. Это заявление вызвало резкий протест азербайджанской общественности, и мы абсолютно уверены, что Франция, как страна-сопредседатель Минской группы ОБСЕ, не способна сохранять объективность. Франция - одна из стран, проголосовавших в 1993 году за четыре резолюции СБ ООН, требующие вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана. Сегодня Франция не делает различий между Арменией и страдающим от оккупации Азербайджаном, предвзято защищает оккупанта Армению. Франция поддерживает оккупанта-Армению, необъективна, действует в пользу агрессора и не соответствует критериям посредника. Поэтому необходимо обсудить вопрос об исключении Франции из состава Минской группы ОБСЕ. Мы уверены, что посредник обязан быть беспристрастным и справедливым. Азербайджан ведет Отечественную войну против агрессора. Азербайджан всецело опирается на международное право для освобождения своих земель, оккупированных Арменией.

Франция - страна, совершившая геноцид в Алжире, Вьетнаме, Джибути, Чаде, Габоне, Тунисе. Мы абсолютно уверены, что к международным ценностям нельзя относиться двояко. Вместо высокопарных заявлений и нравоучений в адрес Азербайджана по Нагорному Карабаху мы бы рекомендовали Макрону отнестись к вопросу Нагорного Карабаха так же, как к самоопределению корсиканского народа.

Выступление Макрона было бы уместно, когда в 21-м веке Армения угрожает Азербайджану "новой войной за новые земли", когда она в нарушение международного права проводила незаконную политику заселения на оккупированных азербайджанских территориях и без стеснения демонстрировала это в интернете. Он воздержался тогда, хотя будучи сопредседателем МГ ОБСЕ, Франция обязана была озаботиться. Это явное проявление предвзятости Франции. Чем демонстрировать одностороннюю позицию к Азербайджану, президенту Франции стоило бы вспомнить историю, колониальную политику своей страны. Азербайджан ведет борьбу с агрессором на своей земле. Дело Азербайджана правое, и наша позиция основана на международном праве и исторической справедливости. Карабах - это Азербайджан!", - говорится в документе.

В обращении подчеркивается, что в связи с карабахским вопросом все политические силы Азербайджана едины с Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым: "Мы - политические партии Азербайджана, поддерживаем все требования Президента Ильхама Алиева по прекращению конфликта. Для разрешения конфликта армянской армии надлежит покинуть все азербайджанские земли, и территориальная целостность страны должна быть полностью восстановлена. Это историческое право азербайджанского народа, и требование резолюций СБ ООН. Только в этом случае в регионе может быть восстановлен мир. Мы - политические партии, считаем, что своим заявлением президент Франции нанес серьезный ущерб азербайджано-французским отношениям. И отныне мы больше не видим в составе Минской группы ОБСЕ открытого сторонника агрессора Францию в качестве страны-сопредседателя".

С полным списком политических партий можно ознакомиться здесь.