Президент Ильхам Алиев: Каждый раз, когда Армения терпит поражение на поле боя, она прибегает к подлым действиям

Каждый раз, когда армяне терпят поражение на поле боя, они прибегают к таким подлым действиям.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Первый канал" России.

"Нынешняя эскалация противостояния началась 27 сентября, когда со стороны оккупированных территорий начался артобстрел населенных пунктов Азербайджана, а также наших боевых позиций, в результате которого в первые же минуты этого нападения погибли мирные жители и военнослужащие. Мы вынуждены были предпринять адекватные действия, перешли оперативно в контрнаступление. В результате этого контрнаступления подавили большое количество огневых точек, боевых позиций противника, освободили часть оккупированных территорий на северном и на южном направлении, тем самым многие населенные пункты Азербайджана, граждане, проживающие там, сегодня могут уже нормально жить, потому что уже туда не доходят армянские артиллерийские обстрелы. Но в последние дни обстрелы территории Азербайджана производятся со стороны Армении дальнобойной артиллерией, используются такие смертоносные системы, как "Точка У" и "Эльбрус", что является грубейшим нарушением Женевской конвенции, является преступлением, военным преступлением. Сегодня опять продолжается с утра обстрел города Тертер, который расположен в самой непосредственной близости к зоне конфликта. Также обстреливалось населенное города Гянджа, второго по численности города Азербайджана. Одна ракета попала на территорию крупнейшей нашей электростанции в Мингячевире и более 10 наших городов и сотни сел подвергаются массированной артиллерийской бомбардировке. Это старая тактика армянской стороны. Каждый раз, когда они терпят поражение на поле боя, они прибегают к таким подлым действиям, пытаясь нанести ущерб мирному населению и таким образом пытаясь остановить контрнаступление Азербайджанской армии. Но им это не удается и не удастся", - сказал глава государства.