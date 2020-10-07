Президент Ильхам Алиев: Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим

Несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Первый канал" России.

"Агрессивные действия Армении продолжаются, исходя из того, что Армения всячески пытается втянуть как можно больше стран в этот конфликт. Я говорил в одном из интервью о недопустимости такой политики. Конфликт не должен выходить за пределы Армении и Азербайджана. На самом деле конфликт даже не выходит на территорию Армении. Поскольку, несмотря на артобстрелы с армянской территории, мы по территории Армении никаких ударов не наносим, на территорию Армении не переходим, хотя все возможности для этого есть. Армянская сторона пытается втянуть в это противостояние ОДКБ, безуспешно. Пытается втянуть европейские страны. И по существу пытается интернационализировать этот конфликт, чему мы соответственно предъявляем свою позицию о недопустимости такого подхода", - сказал Президент Ильхам Алиев.