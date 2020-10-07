Президент Ильхам Алиев: Мы рассматриваем армян, проживающих на территории Карабаха, как своих граждан

Мы рассматриваем армян, проживающих на территории Карабаха, как своих граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев в интервью телеканалу "Первый канал" России.

"Считаем, что после урегулирования конфликта, после того, как будет положен конец оккупации, армянское и азербайджанское население Нагорного Карабаха должно жить вместе, как это и было на протяжении многих лет. Когда конфликт начался в конце 1980-х годов, тогда на территории Нагорного Карабаха 75 процентов составляло армянское, а 25 процентов азербайджанское население. И город Шуша, где они проводили так называемую "инаугурацию" их главаря преступного режима и нанесли оскорбление азербайджанскому народу, на 98 процентов состоял из азербайджанского населения. Город Шуша был основан азербайджанским Ханом Панахали. Это древний азербайджанский город, откуда все азербайджанцы были изгнаны. Так вот после окончания конфликта, после мирного урегулирования, и это, кстати, отражено в базовых принципах, которые называются Мадридскими принципами, азербайджанское население должно вернуться на оккупированные территории. Там четко написано, что все перемещенные лица имеют право вернуться в места своего проживания. Таким образом, после того, как будет достигнуто мирное соглашение, а я надеюсь, что это произойдет, тогда азербайджанцы возвращаются в Нагорный Карабах и будут жить там, где и жили. И моя позиция всегда заключалась в том, что мы должны вернуть ту атмосферу, которая существовала до начала конфликта в конце 80-х годов. Я думаю, что это возможно. Это будет непросто после того, что армянские палачи устроили в Ходжалы, уничтожив мирное население, после того, как они разрушали наши исторические, религиозные памятники, стирали историческое наследие азербайджанцев с этих территорий, это будет нелегко. Но я считаю, что мы к этому должны стремиться. И мой призыв к народу Армении и к тем, кто проживает сейчас в Нагорном Карабахе, неоднократно звучал в дни боевых действий. Я призывал армянский народ образумить свое правительство, призывал армянских матерей не отправлять своих детей на оккупированные территории. Потому, что, наверное, сейчас ни для кого не секрет, что так называемой армии Нагорного Карабаха не существует. То, что называется армией Нагорного Карабаха, состоит на 90 процентов из граждан Армении. Так вот эти призывы я делал. С армянской стороны я таких призывов в эти дни не услышал. Кроме ненависти, кроме агрессии, кроме угроз и кроме совершенно неадекватных действий. Наша позиция такая, мы за мирное урегулирование конфликта. Уверен, что при наличии политической воли со стороны Армении, мы сможем этого добиться", - сказал Президент Ильхам Алиев.