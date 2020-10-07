В результате армянских провокаций в населенных пунктах Азербайджана повреждены линии электропередачи

В результате обстрела населенных пунктов вооруженными силами Армении до 300 раз перебиты линии электропередачи (ЛЭП) различного напряжения, а также выведены из строя более 250 трансформаторов и 800 опор.

Как сообщили в среду Day.Az в ОАО "Азеришыг", населенные пункты бесперебойно и качественно обеспечиваются электроэнергией благодаря самоотверженному труду сотрудников компании. Сотрудники ОАО "Азеришыг", которое круглосуточно обслуживает населенные пункты вблизи линии соприкосновения, в короткие сроки устраняли последствия этих аварий.

В прифронтовые районы отправлены запасные трансформаторы, провода, столбы, запчасти и оборудование. Особенно важные здания во всех районах вдоль линии фронта были дополнительно оснащены резервными генераторами. В обеспечении дополнительными материалами проблем нет.

Также в ОАО отметили, что с первого дня событий на линии фронта в "Азеришыг" создан специальный штаб. Сотрудники посменно продолжают работать круглосуточно в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения в усиленном режиме. Командированный в приграничные районы руководящий состав ОАО "Азеришыг" контролирует ситуацию на местах и регулярно инструктирует сотрудников.