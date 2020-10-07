https://news.day.az/politics/1277572.html Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Центральном командном пункте Министерства обороны состоялось оперативное совещание - ФОТО
Под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Центральном командном пункте Министерства обороны состоялось оперативное совещание - ФОТО
7 октября Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев посетил Центральный командный пункт Министерства обороны.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, министр обороны Закир Гасанов отдал рапорт Президенту, Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Ильхаму Алиеву.
Под руководством Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Центральном командном пункте Министерства обороны состоялось оперативное совещание с участием руководящего состава Министерства обороны и командиров соединений, находящихся во фронтовой зоне.
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