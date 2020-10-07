Премьер-министр Али Асадов обратился к гражданам.

Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Кабинета Министров.

В обращении говорится, что 27 сентября Армения совершила очередную военную провокацию против Азербайджана, а с 28 сентября в нескольких регионах страны было объявлено военное положение и введен комендантский час.

Было отмечено, что наш народ воспринимает с большой радостью и гордостью вести о победах, поступающие с линии фронта, люди собираются вместе для того, чтобы выразить поддержку нашей доблестной армии, поделиться радостью друг с другом. Подчеркивается, что душевный подъем наших граждан сопровождается ростом контактов, а это на фоне продолжающейся пандемии коронавируса может создать серьезную угрозу здоровью людей. Для закрепления успехов, достигнутых нами в борьбе с пандемией, необходимо соблюдать требования карантинного режима.

Премьер-министр довел до сведения лиц, несущих ответственность за распространение заболевания, а также владельцев предприятий независимо от формы собственности, что в случае несоблюдения требований карантинного режима соответствующими организациями будут приниматься необходимые меры. В этой связи соответствующим организациям даны соответствующие указания и они должны осуществлять контроль в более жесткой форме.