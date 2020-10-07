Армянская армия понесла серьезные потери

"За прошедшее время бои по всему фронту продолжались. Для того, чтобы развить достигнутые успехи, наша армия очищает от врага территории, уничтожает вражескую технику, захватывает новые опорные пункты".

Как сообщает Day.Az, об этом на брифинге в Министерстве обороны сказал пресс-секретарь пресс-службы министерства, полковник-лейтенант Анар Эйвазов.

Он отметил, что враг понес серьезные потери.