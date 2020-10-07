Баку заявлял о контактах Еревана с курдскими боевиками еще в июле

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин 6 октября заявил о наличии у российской стороны свидетельств об участии в зоне конфликта в Нагорном Карабахе боевиков из запрещенных в РФ террористических организаций "Джебхат ан-Нусра", "Фиркат аль-Хамза", "Султан Мурад", а также экстремистских курдских группировок.

Как передает Day.Az со ссылкой на Росбалт, комментируя это заявление, член комитета по обороне, безопасности и противодействию коррупции Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана доктор юридических наук Низами Сафаров отметил, что, по достоверной информации, которой обладает азербайджанская сторона, курдские боевики принимают самое активное участие в конфликте на стороне армянских вооруженных сил.

"Как стало известно из информированных источников, еще в начале июля 2020 года поступили сообщения о переговорах армянских эмиссаров с лидерами Рабочей Партии Курдистана (ПКК) и Патриотического союза Курдистана. Уговорив их на борьбу с "единым врагом" в лице Турции и Азербайджана, армянские эмиссары получили добро на участие порядка 1,5 тысячи наемников в боях в Карабахе", - отметил Сафаров.

"Азербайджанская сторона своевременно проинформировала об этом факте представителей дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, но, к сожалению, международное сообщество в очередной раз проигнорировало четкое предупреждение азербайджанской стороны. Напротив, в последнее время в информационное пространство постоянно вбрасываются фейковые новости о том, что якобы на стороне Азербайджана воюют боевики-террористы", - отметил он.

"Это абсолютно голословные, ничем не подтвержденные утверждения. Поскольку армия Азербайджана является самой мощной вооруженной армией региона, нет никакой необходимости в том, чтобы привлекать какие-то дополнительные силы к нашей контрнаступательной операции. Я хочу также сослаться на один весьма красноречивый факт. Азербайджан еще 4 декабря 1997 г. присоединился к Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой 4 декабря 1984 г., и ввел в национальное законодательство норму об уголовной ответственности за это деяние. Однако, по официальной информации, содержащейся на сайте ООН, Республика Армения не подписала и не ратифицировала указанную Конвенцию. В этой связи считаю, что боевиков-террористов надо искать именно на армянской стороне" - заявил Низами Сафаров.