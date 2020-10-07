Использование Арменией ракет дальнего радиуса - реальная угроза для самолетов гражданской авиации

Огненное противостояние в зоне Нагорного Карабаха между подразделениями вооруженных сил Азербайджана и Армении происходит не только на передовой. Над горами и долинами Кавказа бушует и информационная битва.

Как передает Day.Az со ссылкой на КП, на каменистой земле гибнут люди. Тревожно то, что гражданские потери Азербайджана значительны.

Прямой угрозе разрушения и гибели подвергаются, например, ряд азербайджанских населенных пунктов в пограничной с конфликтом зоне - в Гяндже, Барде,Тертере. А также иные объекты инфраструктуры Азербайджана. В том числе, находящиеся на значительном отдалении от зоны боевых действий.

К счастью, обошлось без сбитых гражданских лайнеров. Это пока. При том угроза для "невоенной" авиации возникла сразу, с 27 сентября.

По данным независимых военных наблюдателей, в зоне конфликта в сентябре-октябре использование с армянской стороны ракет дальнего радиуса действия создало реальную угрозу для самолетов гражданской авиации. В первую очередь для тех, что выполняли прямые международные рейсы над территорий Южного Кавказа (это направления на Западную Европу и на Ближний Восток и Центральную Азию. В частности, для бортов, которые вылетали и совершали посадку в международном аэропорту Баку. Из-за этих прямых рисков жизням пассажиров и экипажей авиасообщение с другими странами пришлось свести к предельному минимуму - или даже вовсе прервать.

Стоит подчеркнуть, что постоянные обстрелы с армянской стороны и иные вооруженные действия в последние 10 дней несли прямую угрозу гражданскому населению приграничных районов.

Так, из-за этого погибли брат и сестра Шахрияр и Фидан Гурбановы. Этим ученикам сельской школы Гашалты едва исполнилось 13 и 14 лет. По поводу гибели Шахрияра, который активно занимался футболом и уже входил в команду клуба Нафталана, выразила соболезнование ФИФА.

Да, война жестока, и она не жалеет никого. Но официальные армянские власти отрицают сам факт того, что гражданское население Азербайджана жестоко страдает из-за ударов.

Но отрицать факты сложно. В азербайджанской Гяндже зафиксированы разрушения именно гражданских объектов - жилых домов и электроподстанций. Как заявил по этому повод министр обороны Азербайджана Закир Гасанов, открытие огня по гражданским объектам "носит явно провокационный характер и расширяет зону боевых действий".

И надо признать: сегодня руководитель Армении Никол Пашинян оказался в сложной ситуации. На него давят популярные армянские политики. Например, такие, как экс-президент Роберт Кочарян и его команда. Они проявляют сейчас повышенную активность.

Стало известно, что Кочарян, возглавлявший марионеточный режим в оккупированном Нагорном Карабахе в 90-е годы, с группой военачальников, которые ныне находятся не у дел, в самые горячие дни конфликта оказались на линии противостояния вооруженных сил Азербайджана и Армении. Бывший армянский президент и бывшие лидеры вооруженных сил (экс- министр обороны Оганян и экс-начальник генштаба Хачатуров) предложили сепаратистам свою поддержку. В данной ситуации налицо политический конфликт в Ереване.

В таких обстоятельствах армянский премьер пытается привлечь к разрешению конфликта структуры ОДКБ, куда входит Армения. И, прежде всего, Москву, предлагая ей прислать миротворцев на Южный Кавказ. Кремль уже сдержанно ответил, что миротворцы могут будут отправлены в зону конфликта лишь в случае запроса на такие действия от обеих сторон конфликта. И из Баку уже не раз отвечали отрицательно.