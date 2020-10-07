Пашинян ускользал от вопросов журналиста подобно своей армии, бегущей от азербайджанского солдата

На днях Пашинян вновь пытался "ответить" на вопросы журналиста, на сей раз в эфире ВВС. Армянский премьер, подобно своей армии больше уклонялся чем, говорил по существу. Он то избегал вопросов журналиста, в то время как армия Армении в ужасе бежит от азербайджанского солдата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, интервью, скорее, напоминало курьёзный спор с кровавыми последствиями . В ходе этого интервью, как и в прежних, Пашинян, проявил себя отнюдь не ярым сторонником мира.

В этот раз Пашинян попытался схитрить, отвечая на армянском языке, поскольку его английский неоднократно давал повод для злых насмешек в социальных сетях даже среди пользователей-армян. Тем не менее, одного армянского языка оказалось совершенно недостаточно, чтобы вразумительно ответить на "неудобные" вопросы журналиста ВВС.

Его высокопарный бред "Карабах - земля Армении", вкупе со словами "мы готовы к уступкам", не добавили "серьезности" политическому имиджу этого горе-деятеля.

Также вопрос о четырех телефонных звонках Президенту России Владимиру Путину и о роде помощи, запрошенной им у последнего очевидно поставили армянского премьера в тупик.

Вместо этого армянский премьер понес очередную околесицу, лепеча о каких-то международных обязательствах.

На вопрос журналиста готов ли он освободить прилегающие к Нагорному Карабаху районы Азербайджана Пашинян, вновь демонстрируя невообразимую некомпетентность, посетовал на то, что Азербайджан отказывает населению Нагорного Карабаха в праве на самоопределение.

Однако уточняющий вопрос, о каком самоопределении может идти речь, коли армяне в тех районах не живут, ввел Пашиняна в настоящий ступор.

Оцепенение усилилось и привело к потере дара речи от слов журналиста "...в резолюциях ООН прописано, что эти земли принадлежат Азербайджану. Давайте констатируем это".

В целом, интервью Пашиняна ВВС лишь укрепило впечатление, создавшееся у многих, многих, что с этим премьером-военным преступником вести переговоры - пустая трата времени.

Отметим, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев во своем недавнем обращении к народу вновь четко обозначил конкретные условия прекращения военных операций - Армения должна выйти со всех оккупированных территорий.