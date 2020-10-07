В результате армянского обстрела убито 30, ранено 143 человека

Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с нападениями подразделений ВС Армении на гражданское население Азербайджана.

Как сообщили в среду Trend в пресс-службе генпрокуратуры, в результате обстрелов со стороны ВС Армении убито 30 гражданских лиц, еще 143 получили ранения различной степени тяжести.

Выведены из строя 66 гражданских объектов и 427 жилых домов.