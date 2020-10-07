https://news.day.az/politics/1277590.html В результате армянского обстрела убито 30, ранено 143 человека
В результате армянского обстрела убито 30, ранено 143 человека
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию в связи с нападениями подразделений ВС Армении на гражданское население Азербайджана.
Как сообщили в среду Trend в пресс-службе генпрокуратуры, в результате обстрелов со стороны ВС Армении убито 30 гражданских лиц, еще 143 получили ранения различной степени тяжести.
Выведены из строя 66 гражданских объектов и 427 жилых домов.
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