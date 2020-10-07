Глава МИД Азербайджана отправится в Женеву

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов восьмого октября отбудет в Женеву с рабочим визитом.

Как сообщили в среду Day.Az в МИД, целью визита является участие во встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и доведение позиции Азербайджана в связи с урегулированием конфликта до сведения противной стороны.