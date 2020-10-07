https://news.day.az/politics/1277591.html Глава МИД Азербайджана отправится в Женеву
Глава МИД Азербайджана отправится в Женеву
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов восьмого октября отбудет в Женеву с рабочим визитом.
Как сообщили в среду Day.Az в МИД, целью визита является участие во встрече с сопредседателями Минской группы ОБСЕ и доведение позиции Азербайджана в связи с урегулированием конфликта до сведения противной стороны.
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