Россия не будет воевать за Армению, а с Азербайджаном отношения будут развиваться и дальше

"Боевые действия ведутся не на территории Армении", - заявил сегодня, в свой день рождения, президент РФ Владимир Путин. Все ждали реакцию главы России на события, происходящие на карабахском фронте. Сегодня же состоялся телефонный разговор президентов России и Азербайджана, который показывает, что высокий уровень отношений между главами двух государств остается неизменным.

Попытки Армении спровоцировать конфликт между Россией и Турцией и осложнить отношения между Россией и Азербайджаном не дали Еревану ожидаемых результатов. Усилия Пащиняна и постоянно дезинформирующих аудиторию проармянских СМИ России с попыткой втянуть Москву и страны ОДКБ в карабахский конфликт также остались безрезультатны. Москва дала четкий месседж, что готова выполнять свои обязательства в формате ОДКБ, однако боевые действия ведутся исключительно на территории Азербайджана, соответственно вопрос Карабаха и освобождение оккупированных территорий Азербайджана не подпадает под юрисдикцию ОДКБ. То есть, на Армению никто не нападал. Армения по факту страна-агрессор, сама выступает источником региональной угрозы и провоцирует риски масштабной войны, а потому на военную помощь рассчитывать не может.

Ракетные обстрелы со стороны Армении по городам и населенным пунктам Азербайджана, принесшие многочисленные разрушения, а также гибель и ранения среди мирного населения, преследовали цель спровоцировать Азербайджан, что позволило бы Пашиняну еще десять раз позвонить Путину и выпрашивать вмешательство ОДКБ. Азербайджан не ведется на военные провокации Армении, так как миссия азербайджанской армии заточена на одну цель - освобождение оккупированных территорий Азербайджана от армянской оккупации и восстановление территориальной целостности страны. Азербайджан не имеет никаких военно-политических целей на территории Армении.

Неужели армяне и те, кто за ними стоит, хотели провести Путина? Президент России одной фразой перечеркнул ожидания Еревана. Россия и другие страны ОДКБ не будут воевать за амбиции воинствующей Армении - страны, на протяжении 30-ти лет удерживающей под оккупацией земли соседнего государства и претендующей на новые территориальные захваты.

Политическое армянство совмещает свои хищнические интересы, одновременно выступая инструментом тех сил, которые при изменнике Горбачеве развалили СССР, а сегодня пытаются создать дугу нестабильности по всему периметру границ постсоветсткого пространства с целью его поглощения и переформатирования. Это понимают лидеры России, Азербайджана, Беларуси, Казахстана и других стран СНГ, а также региональные державы Иран и Турция, на счет которых также принимаются губительные решения. На эти процессы среагировала не только Турция, но и Иран, лидер которого также послал месседж в поддержку территориальной целостности Азербайджана.

Армения же выпала из регионального партнерства и все это время выполняет функцию сателлита глобальных центров влияния, которые сейчас планируют перенести хаос и войну с Ближнего Востока в наш регион. С приходом к власти в Армении соросовского правительства этим планам было придано ускорение, новой точкой отсчета стала июльская военная провокация Армении на Товузском направлении азербайджанской границы. Это послужило прологом к нынешней войне. Хотя большая война могла случиться и в июле, с еще большим охватом радиуса действия, если бы не вмешалась Турция, и Россия не проявила сдержанность.

Чтобы увести внимание от реальных авторов этого сценария, армянская диаспора развернула в подконтрольных ей российских СМИ, более всего в России, масштабную кампанию по дезинформации широкой международной аудитории, пытаясь демонизировать Турцию и Азербайджан . Они конечно могут ввести в заблуждение российскую аудиторию на уровне непосвященных обывателей, но политическое руководство России, тем более такой опытный политик, как Владимир Путин, прекрасно понимают глубинную суть происходящих процессов.

Армянская пропагандистская машина обрушила в информационные сети и по дипломатическим каналам массу фейков, направленных на дестабилизацию ситуации в регионе, на подрыв отношений между региональными партнерами, на генерирование новых опасных конфликтов.

Армения и мировая армянская диаспора, глубоко проникшая в систему управления ведущих стран мира, создали целый комплекс угроз против Азербайджана и Турции, России и Ирана, стран ОДКБ и ЕС.

Азербайджану приходится противостоять одной из самых серьезных угроз международной безопасности - реинкарнации современного фашизма в армянской интерпретации.

В 90-е армянские фашисты осуществляли этнические чистки и геноцид в Ходжалы на территории Азербайджана, а сегодня они наносят ракетные удары по городам и населенным пунктам, по мирному населению Азербайджана. На протяжении тридцати лет ВС Армении находятся на оккупированных территориях Азербайджана. Армянская сторона отказалась от переговорного процесса, игнорируя все наработанные договоренности. Ереван провалил все формулы политического урегулирования, включая Казанскую формулу и Мадридские принципы. Пашинян напросился на войну, пролил кровь тысяч невинных людей.

Тем самым Армения как государство подписала себе приговор, который может остановить только воля армянского народа, если этот народ освободится от деструктивного влияния своей диаспоры. Армянская диаспора - этот спюрк, или спрут, превратилась в мировую систему по отмыванию денег и созданию опасных политических провокаций. Беспредел армянской политической диаспоры отчетливо проявляется и в России, когда та же Симоньян через СМИ призывает Россию к войне с Турцией, олигарх Варданян уже приказывает Путину вмешаться в войну на стороне страны-агрессора, а Ара Абрамян рекрутирует боевиков из числа российских граждан.

Прежде всего по вине мировой армянской этнокорпорации Армения не состоялась как государство. В противном случае армяне все это время укрепляли бы и развивали собственную страну, и не искали почву для новых "самоопределений" на чужих землях, одурманенные своими идеологами-нацистами. Рассеянность армян на чужих землях как раз подчеркивает кочевую ментальность армян. Их государство с центром в Ереване своего рода офис, связанный с диаспорой. Армянство в основном разбросано по всему миру, где поедает ресурсы других стран и лелеет планы о создании мифической "великой Армении".

Только конец армянской оккупации Карабаха и освобождение остальных регионов Азербайджана может вернуть мир в регион и со временм восстановить отношения между двумя народами. Для Армении это последний шанс. У Пашиняна шансов больше нет, его ждет военный трибунал или растерзание матерями армянских солдат, которых он обрек на бессмысленную гибель.

Гюльнара Мамедзаде