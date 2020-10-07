Алексей Фененко: "Пашинян ждет, что в благодарность за антироссийскую политику Запад ему поможет"

На фоне неудач на фронте со стороны Армении все чаще звучат обвинения в адрес Азербайджана в том, что он стремится к восстановлению контроля над оккупированными территориями, абсолютно не беспокоясь о судьбе населения, которое живет в Нагорном Карабахе и окружающих его районах.

О том, насколько эти обвинения имеют под собой основания, и о других аспектах эскалации в зоне конфликта "Вестнику Кавказа" рассказал доцент кафедры международной безопасности факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова Алексей Фененко, передает Day.Az.

- С кем сегодня ведет бои азербайджанская армия на своей территории: с оккупационными войсками или с армянским населением?

- Первый момент. Когда Баку обвиняют в том, что он невнимателен к гражданскому населению, я считаю необходимым напомнить, что за последние 25 лет Азербайджан предложил несколько планов мирного урегулирования карабахского вопроса. К ним можно по-разному относиться, но следует учесть, что со стороны Армении мы не видели ни одного плана решения конфликта. Что за 25 лет предложила Армения?

Напомню, с чего началась нынешняя эскалация. 1 сентября Пашинян заявил о денонсировании Венских и Санкт-Петербургских соглашений, которые были подписаны под гарантии России. Это был жесткий удар по российской дипломатии и отказ от мирного диалога. А что следует в международном праве после отказа от мирного диалога? Возобновление войны! Именно это и произошло.

Второй момент. В каком качестве Армения выдвигает обвинения? Официально она не признает так называемый "Арцах". Официально Армения на сегодняшний день признает территориальную целостность Азербайджана. С правовой точки зрения получается, что Армения вмешивается во внутреннюю операцию, которая проводится на территории Азербайджана.

Третий момент. У Армении нет никакого соглашения о взаимной обороне с непризнанной республикой, созданной на территории Нагорного Карабаха. Опять же с правовой точки зрения, вмешательство Армении не имеет под собой никакой основы.

Теперь относительно того, с кем воюет азербайджанская армия на территории Нагорного Карабаха. Здесь у меня возникает сразу несколько вопросов. Почему вооруженные силы т.н. "НКР" так хорошо вооружены? Кто им поставил оружие? Кто их обучил? Несколько лет назад армянская пресса взахлеб писала о "линии Оганяна" - якобы неприступной системе укреплений со стороны т.н. "Арцаха", которая была построена по инициативе министра обороны Армении Сейрана Оганяна. Ее сравнивали то с "линией Мажино", то с "линией Маннергейма", правда, обе в свое время были прорваны. Первую немцы просто обошли, вторая была прорвана Красной армией. "Линию Оганяна" изначально ожидала та же самая судьба. Это мы увидели еще в 2016 году, это мы видим сейчас. Но все-таки каким образом Оганян построил линию обороны на территории другого государства?

- Накануне Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан никоим образом не воюет против армянского населения, а ранее подчеркнул, что Баку готов пойти на мирное урегулирование, если армянская сторона представит план сроков по деоккупации - с конкретными датами, с конкретными шагами. Существует ли сегодня вероятность того, что с учетом успехов азербайджанской стороны, фактической деоккупации Джебраильского района, правительство Никола Пашиняна будет вынуждено принять эти условия и пойти на мирное урегулирование?

- Армения уже принимала подобные условия в июне 2016 года, когда был подписан Петербургский план. Там были обозначены достаточно четкие сроки деоккупации прилегающих к Нагорному Карабаху районов Азербайджана. То есть сейчас от армянской стороны требуется вернуться к тем планам, на которые она согласилась в июне 2016 года. Однако [премьер-министр Армении Никол] Пашинян думает, что за два с половиной года последовательной антироссийской политики заслужил право на особое отношение к себе со стороны Североатлантического альянса, на его поддержку. Мол, Запад надавит на Турцию, надавит на Азербайджан, что-то сделают для Пашиняна французские друзья. Однако на Западе никто не собирается его защищать. Может быть, после войны в Армении это поймут.

- Никол Пашинян ждет помощи от НАТО или от ОДКБ?

- От ОДКБ он не может ждать помощи. На ереванском саммите организации в октябре 2016 года партнеры по ОДКБ четко заявили, что их гарантии безопасности распространяются на саму Армению, но они не имеют никакого отношения к Карабаху. Он не имеет никакого отношения к сфере ответственности ОДКБ, воевать за разные авантюры там никто не собирается.

Это и стало одной из причин разворота армянской политики на Запад. После этого Армения подписывает (правда, урезанное) соглашение об Ассоциации с ЕС, что стало открытым вызовом для ЕАЭС; Армения расширяет программу партнерства с НАТО; а потом Пашинян заявляет, что ОДКБ мало соответствует интересам Армении и по сути блокирует эту организацию.

Пашинян ждет, что в благодарность за антироссийскую позицию ему будут помогать американцы, французы, немцы, еще кто-то. Эти мысли его вдохновляли, но теперь он увидел, что Европа не готова его защищать.

- Если вернуться к обвинениям, с которых мы начинали, то почему армянская сторона озвучивает их именно сегодня? Не пытается ли она таким образом замаскировать свою цель удержания оккупированных азербайджанских территорий?

- Подозреваю, Ереван проблема гражданского населения волнует очень мало. Им интересно выиграть информационную войну за общественное мнение в странах ЕС. Их задача - показать странам Европейского союза, что Азербайджан якобы выступает в жесткой роли врага в отношении местного населения. Не важно, так это или не так на самом деле. Главное, чтобы об этом затрубили французские, немецкие, а в идеале и британские газеты. Если в ЕС зазвучит критика, поднимется антиазербайджанская волна, то заявления со стороны президента Турции Эрдогана Пашинян противопоставит заявлениям со стороны президента Франции, канцлера Германии, премьера Великобритании.

Тогда Пашинян сможет сказать, что Минская группа ОБСЕ себя изжила, Россия работала плохо, но если вместо РФ привлечь в посредники ту же Германию, то это будет более выгодно. В этом состоит цель стратегии Пашиняна. То есть речь идет не о проблеме населения Нагорного Карабаха, а о том, как победить в информационной войне внутри ЕС.

- На ваш взгляд, в случае успешной деоккупации территорий Азербайджана, какие шаги стоит предпринять Баку для нормализации жизни в регионе?

- Во-первых, важно то, сколько именно Баку деоккупирует территорий. Во-вторых, необходим будет комплексный план их восстановления. В-третьих, нужны официальные гарантии армянскому населению этих территорий. Если это будет сделано, то Баку и на информационном поле переиграет Армению, которая пытается столкнуть Азербайджан с ЕС.