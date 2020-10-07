Уничтожен очередной армянский беспилотник

7 октября в 22:00 беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Армении предпринял попытку осуществить полет над участком Агстафинского района на армяно-азербайджанской государственной границе.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, БПЛА противника был немедленно обнаружен и уничтожен подразделениями ПВО Азербайджана.