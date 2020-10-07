https://news.day.az/politics/1277602.html Шойгу провел переговоры с министрами обороны Азербайджана и Армении
Шойгу провел переговоры с министрами обороны Азербайджана и Армении
Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе.
"Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым", - говорится в заявлении Минобороны РФ, передает Day.Az.
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