Шойгу провел переговоры с министрами обороны Азербайджана и Армении

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл телефонный разговор с главами оборонных ведомств Армении и Азербайджана, обсудив ситуацию в Нагорном Карабахе.

"Вечером 7 октября министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провёл переговоры по телефону с главами оборонных ведомств Армении Давидом Тонояном и Азербайджана Закиром Гасановым", - говорится в заявлении Минобороны РФ, передает Day.Az.