В период правления Пашиняна в парламенте страны впервые выступил трансгендер, осветивший проблемы, стоящие перед ЛГБТ-сообществом Армении.

Как передает Day.Az, реакция на подобное выступление с высоких трибун у консервативного армянского общества была самой радикальной - одна из депутатов даже возожгла ладан, дабы "очистить" кафедру Национального Собрания после выступления представителя ЛГБТ.

Очевидно, что в период правления ставленника Сороса Никола Воваевича в Армении выросла не только ненависть к мирному азербайджанскому народу и русофобия, но и гомофобия, которую, кстати говоря, в Европе, куда стремится армянский премьер, не осуждают - у всех права равны.