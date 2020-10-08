Армянское лобби и либеральная шобла создали антироссийский фронт

Российские прозападные либералы от Юлии Латыниной до Виктора Шендеровича объединяют усилия с армянским лобби России. Латынина, Шендерович и остальная либеральная шобла России, ведущая долгую и активную работу с целью подрыва российской государственности, активно переключилась на армянское пропагандистское направление.

Что так роднит российских либералов, мечтающих о революции в России, и армянскую диаспору, продвигающую и имплементирующую в России и Беларуси технологии уже свершившейся армянской революции? У них общие цели: осуществление революции, за которой, согласно плану глобалистов, последует смена власти в России и выдвижение на первые государственные позиции политических фриков, которые будут вести к распаду российской государственности. Совместными усилиями они уже пытались пробивать Беларусь, Хабаровск, Башкирию. На всех этих направлениях достаточно заметно засветились политтехнологи армянской соросовской школы. Из Москвы их усилия подпитывали шендеровичи-латынины, а на дальних берегах курировал и финансировал бессмертный мега-авантюрист Джордж Сорос и партнеры.

Два года назад, когда к власти в Армении пришел полоумный маленький провокатор Пашинян - креатура Сороса, такие, как Латынина и Шендерович первыми приветствовали нового армянского фюрера. Последний, надо признать, полностью оправдал их ожидания: сначала новый армянский премьер провозгласил и усилил антироссийский курс Армении, а потом целенаправленно, строго соблюдая рекомендации штаба Сороса, провалил переговорный карабахский процесс и развязал полномасштабную войну у южных границ России. Сегодня дуга нестабильности пошла по периметру границ постсоветских стран, и армянская политическая сеть вновь, как и в 90-е, используется для развала союзов и государств.

Армянство развязало новую войну в зоне карабахского конфликта, в которой Азербайджан является жертвой агрессии: ВС Армении тридцать лет находятся на оккупированных территориях Азербайджана, боевые действия ведутся исключительно на территории Азербайджана, ВС Армении ведут ракетные обстрелы городов и мирного населения Азербайджана, попирая Женевские конвенции. Однако Латынина и Шендерович, позиционирующие себя как блюстители законности и гуманизма, не стесняясь поддерживают армянский фашизм, встроились в армянскую кампанию фальсификаций и дезинформируют российскую аудиторию. Латынина, уподобившись "многострадальным" армянским соратникам, выражает озабоченность, что такие сякие азербайджанцы "раздолбали два моста и оставили бедных армян без коммуникаций". То есть, азербайджанцы должны были обеспечить доставку аммуниций и боеприсов вооружденным бандитам, бесчинствующим на их земле? При этом Латынина ни слова не говорит об азербайджанских детях, погибших под армянскими обстрелами, о многочисленных жертвах среди мирного населения Азербайджана.

Латынина переживает, что Москва "стоит в стороночке" от этой войны и русские солдаты не идут проливать кровь за армянских агрессоров, которые завтра потребуют новый Карабах на юге России, если падет российская государственность. И здесь цели Латыниной-Шендеровича и их армянских соратников вполне совпадают, только шансы и идеи их ничтожны, как и личности, их пропагандирующие.

Алла Михайлова