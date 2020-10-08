https://news.day.az/politics/1277631.html Армения продолжает обстреливать Геранбой, Тертер и Агдам, есть погибшие и раненые
Армения продолжает обстреливать Геранбой, Тертер и Агдам, есть погибшие и раненые
Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Азербайджанская армия принимает адекватные меры.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре