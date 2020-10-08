Армения продолжает обстреливать Геранбой, Тертер и Агдам,

Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов. Есть погибшие и раненые, передает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры.