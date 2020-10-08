ВС Армении обстреливают Барду и Агджабеди

Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов.

Об этомпередает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанская армия принимает адекватные меры.