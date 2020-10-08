https://news.day.az/politics/1277634.html ВС Армении обстреливают Барду и Агджабеди - Официально
ВС Армении обстреливают Барду и Агджабеди - Официально
Армянские вооруженные силы с утренних часов обстреливают села Бардинского и Агджабединского районов.
Об этомпередает Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
Азербайджанская армия принимает адекватные меры.
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