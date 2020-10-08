https://news.day.az/politics/1277647.html Армения вновь устроила ракетный обстрел Гянджи
Армения вновь устроила ракетный обстрел Гянджи
ВС Армении вновь подвергли Гянджу ракетному обстрелу, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Около 4 часов утра армянские вооруженные силы нанесли ракетные удары по Гяндже, в результате нанесен материальный ущерб нескольким гражданским объектам, одному автомобилю и ряду жилых зданий.
Сотрудники прокуратуры проводят необходимые следственные меры.
О результатах общественность будет проинформирована дополнительно.
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