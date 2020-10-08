Армения вновь устроила ракетный обстрел Гянджи

ВС Армении вновь подвергли Гянджу ракетному обстрелу, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

Около 4 часов утра армянские вооруженные силы нанесли ракетные удары по Гяндже, в результате нанесен материальный ущерб нескольким гражданским объектам, одному автомобилю и ряду жилых зданий.

Сотрудники прокуратуры проводят необходимые следственные меры.

О результатах общественность будет проинформирована дополнительно.