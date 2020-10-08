Почему Шахназарову не быть в Баку?

Тема боев в Карабахе продолжает быть одной из самых обсуждаемых в российских СМИ. Вот и во вчерашнем эфире Владимира Соловьева на телеканале "Россия" снова говорили о происходящем на линии соприкосновения.



Справедливую позицию Азербайджана в эфире отстаивал народный писатель Чингиз Абдуллаев, рассказавший правду о происходящем. А вот комментируя его выступление, режиссер-провокатор Карен Шахназаров вдруг заявил о том, что он, дескать, сомневается в том, что в Азербайджане до сих пор проживает порядка 30 000 этнических армян.

Почему сомневается? Тут еще смешнее: по словам Шахназарова, он не верит в эту цифру, потому что его несколько лет назад не пустили в Баку! "И это при том, что мать у меня - русская, я полукровка", добавляет он.

Мало того, что Шахназаров не понимает причинно-следственных связей - как одно связано с другим?! Он не понимает, пожалуй, самого важного.

Не пустили тебя, потому что ты лгун, враг и провокатор - и национальность твоя тут не при чем. Да будь ты хоть немцем, хоть китайцем - все равно бы не пустили. Твой отец многое сделал для развала СССР, а ты сам - успешно работаешь сейчас на развал уже России, пытаясь столкнуть РФ с Азербайджаном, работаешь на подпитку ненависти между людьми и народами. И все это - под прикрытием имиджа "интеллигента", "творческого человека" и так далее и тому подобное.



Но мы, в Азербайджане, хорошо знаем цену таким интеллигентным провокаторам - мы через все это уже проходили. Поэтому, Карен Шахназаров, не бывать тебе в Баку - мы хорошо различаем гостей от врагов.



Э. Ибрагимов