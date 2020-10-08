Минобороны Турции назвало военным преступлением обстрел Арменией азербайджанских городов
Подвергая обстрелу азербайджанские города, Армения совершает военное преступление, за которое власти этой страны должны ответить перед международным судом.
Об этом сказали Trend в четверг в министерстве национальной обороны Турции, передает Day.Az.
Как отметили в министерстве, армянские ВС, которые не в состоянии противостоять азербайджанской армии, подвергают артобстрелу населённые пункты Азербайджана, в результате чего гибнут мирные жители.
"Армянский народ в первую очередь сам должен осудить обстрел мирного населения Азербайджана. Нет сомнений в том, что виновники этого, то есть руководство Армении, которое несет ответственность за гибель мирных жителей в азербайджанских городах, будет наказано международным правосудием", - сказали в минобороны Турции.
Турция еще раз заявляет всему миру, что, как и прежде, будет поддерживать Азербайджан и требует от Армении, пока не поздно, вывести свои вооруженные силы с оккупированных азербайджанских территорий, подчеркнули в ведомстве.
"Мировое сообщество, которое почти 30 лет закрывало глаза на армянскую оккупацию, должно приложить усилия для освобождения территорий Азербайджана", - сказали в министерстве национальной обороны Турции.
Отметим, что 4 октября, а также сегодня, 8 октября, ВС Армении подвергли ракетному обстрелу город Гянджа. Также ранее вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингячевир. Кроме того, по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с дальностью полета 300 км.
Армянская сторона 6 октября официально признала отступление своих войск.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре