Единственное логическое разрешение карабахского конфликта – возвращение оккупированных Арменией территорий Азербайджану

Единственное логическое разрешение нагорно-карабахского конфликта - возвращение оккупированных Арменией территорий Азербайджану.

Об этом сказал Trend бывший вице-президент Института Гудзона в США Эндерс Вимбуш, передает Day.Az.

Комментируя вопрос о том, почему наблюдается эскалация нагорно-карабахского конфликта, Вимбуш подчеркнул, что в связи с тем, что конфликт так и не был разрешен за долгие годы, риск эскалации всегда существовал.

"Неразрешенные конфликты всегда в конечном итоге обостряются, пока не будет найдено какое-то окончательное решение. В этом случае причина и следствие являются тесно связанными. Армения захватила территории в начале 1990-х годов, когда у Азербайджана не было возможностей для их успешной защиты. Сегодня у Азербайджана есть возможности, мотив и энергия, в то время как Армения запуталась в геополитическом плане", - пояснил он.

Короче говоря, по его словам, конфликт обострился, потому что одна сторона увидела возможность решить проблему так, как она ее понимала, в то время как другая сторона шаг за шагом теряет позиции по оспариванию своего определения конфликта.

"Единственное логическое решение для Армении - вернуть территорию Азербайджану и попытаться справиться с негативной реакцией собственного народа, которая, безусловно, будет иметь место", - сказал он.