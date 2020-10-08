В результате армянского обстрела Агдама пострадали еще два человека

Военно-политическое руководство агрессорской Армении продолжает террористические действия против мирного населения, грубо нарушая нормы и принципы международного права.

Как сообщили Day.Az в Генпрокуратуре, с утра 8 октября 2020 года вооруженные силы страны-оккупанта обстреляли Агдамский район с различных направлений, нацеливаясь на населенные пункты и гражданское население.

8 октября 2020 года около 08:00 в результате разрыва артиллерийских снарядов на территории села Алыбейли получили различные ранения жители села Бёюкбейли Джабраиллы Сади Бабир оглу (1992 г.р.) и Гулиева Хюрю Талыш гызы (1977 г.р.), они были госпитализированы. Также многочисленным объектам гражданской инфраструктуры, жилым домам был нанесен серьезный ущерб.

Генеральная прокуратура Азербайджанской Республики принимает все необходимые меры для привлечения к ответственности в рамках международного права военнослужащих вооруженных сил Армении, совершивших различные преступления.