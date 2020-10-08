Бронетехника, оставленная армянами при бегстве из освобожденного села Горадиз

Минобороны Азербайджана распространило видеозапись бронетехники, оставленной армянскими военнослужащими при бегстве из освобожденного от оккупации села Горадиз Физулинского района.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.