https://news.day.az/politics/1277722.html Бронетехника, оставленная армянами при бегстве из освобожденного села Горадиз - ВИДЕО
Бронетехника, оставленная армянами при бегстве из освобожденного села Горадиз - ВИДЕО
Минобороны Азербайджана распространило видеозапись бронетехники, оставленной армянскими военнослужащими при бегстве из освобожденного от оккупации села Горадиз Физулинского района.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство обороны.
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