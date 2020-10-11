Стокгольм никогда не признавал и не признает никакой Карабах - это территория Азербайджана

Официальная позиция Швеции состоит в том, что Нагорный Карабах юридически входит в состав Азербайджана.

Об этом Day.Az сказала жительница Агдама, проживающая сейчас в Швеции депутат от шведской провинции Йёнчёпинг, координатор Координационного совета азербайджанцев Швеции Ирада Алиева-Сёдерберг.

"С 1 января председательство в ОБСЕ перейдет к Швеции. Глава МИД Швеции Анн Линде должна была посетить Южный Кавказ на этих днях. Однако из-за эскалации конфликта она не смогла посетить Азербайджан и Армению и провела переговоры посредством видеоконференции с главами МИД Азербайджана и Армении. Официальная позиция Швеции состоит в том, что Нагорный Карабах юридически является территорией Азербайджана, находящейся с 1994 года под оккупацией Армении. Швеция призывает обе стороны конфликта прекратить боевые действия и возобновить переговоры", - заявила она.

Наша собеседница напомнила, что после первой карабахской войны у шведского общества сформировалось неправильное мнение насчет армяно-азербайджанского конфликта из-за деятельности армянского лобби.

"Сегодня благодаря усилиям азербайджанской диаспоры в Швеции удалось довести правду о Карабахе шведскому обществу и политическим кругам в Швеции. Стокгольм никогда не признавал и не признает так называемую "нагорно-карабахскую республику" и даже Армения не пошла на такой шаг", - подчеркнула шведский депутат.

Как отметила Ирада Алиева-Сёдерберг, причиной эскалации конфликта в Нагорном Карабахе стала военная провокация Армении, начавшаяся утром 27 сентября.

"Законные территории Азербайджана находятся под оккупацией уже около 30 лет. Азербайджанский народ и государство надеялись, что конфликт будет урегулирован мирным путем в рамках общепризнанных принципов и норм международного права и что Армения наконец выведет свои войска с оккупированных ею территорий. Однако этого не произошло и более того - армяне стали вести себя вызывающе и идти на грубые провокации, что и привело к обострению ситуации", - заявила она.

По мнению нашей собеседницы, ответственность за переход конфликта в горячую фазу полностью несет военно-политическое руководство Армении.

"Взявшаяся посредничать в урегулировании конфликта Минская группа ОБСЕ так и не смогла принудить Армению к выводу войск из оккупированных территорий, что подразумевалось в четырех резолюциях ООН. То есть, отсутствие давления на Армению со стороны трех стран-сопредседателей МГ ОБСЕ (США, Россия, Франция - ред.), является также одной из главных причин отсутствия результата в урегулировании конфликта", - сообщила Ирада Алиева-Сёдерберг.

Как подчеркнула координатор Координационного совета азербайджанцев Швеции, урегулирование нагорно-карабахского конфликта станет возможным только после ухода незаконных вооруженных формирований с оккупированных территорий Азербайджана.

"Пока этого не произойдет, азербайджанская армия продолжит контрнаступательную операцию. Единство азербайджанцев всего мира находится на исторически высоком уровне. Сегодня Азербайджан обладает мощной армией и у нашего государства сильные позиции во внешней политике, что позволяет Баку решить конфликт собственными силами", - резюмировала Ирада Алиева-Сёдерберг.

Абдул Керимханов