https://news.day.az/politics/1277739.html Армяне распространяют дезинформацию об Азербайджане через Telegram
Армяне распространяют дезинформацию об Азербайджане через Telegram
На армянских "Telegram"-каналах распространена очередная дезинформация в связи с Азербайджаном.
Как сообщили Day.Az в Центре борьбы с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, в распространенной информации говорится о том, что будто бы сайты Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и интернет-сайт SOCAR вновь взломаны армянскими хакерами, передает Day.Az.
"Хотелось бы отметить, что эта информация является очередным проявлением армянской дезинформационной политики", - сообщили в центре.
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