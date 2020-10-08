Армяне распространяют дезинформацию об Азербайджане через Telegram

На армянских "Telegram"-каналах распространена очередная дезинформация в связи с Азербайджаном.

Как сообщили Day.Az в Центре борьбы с компьютерными инцидентами Государственной службы специальной связи и информационной безопасности, в распространенной информации говорится о том, что будто бы сайты Государственной службы специальной связи и информационной безопасности и интернет-сайт SOCAR вновь взломаны армянскими хакерами, передает Day.Az.

"Хотелось бы отметить, что эта информация является очередным проявлением армянской дезинформационной политики", - сообщили в центре.