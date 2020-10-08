МИД об антиазербайджанских заявлениях германского министра

Призыв министра иностранных дел Германии Хайко Мааса к прекращению огня и его заявление об оказании давления на Азербайджан вызывают серьезное сожаление и удивление.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в комментарии управления пресс-службы Министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана к заявлению министра иностранных дел Германии.

Отмечено, что призывы к одностороннему прекращению огня служат не окончательному урегулированию конфликта, а поддержанию статус-кво.

"Один из членов Бундестага справедливо сказал, обращаясь к министру иностранных дел Германии: "Прекращение огня - это не решение проблемы". Нужно оказывать давление на страну-оккупанта Армению.

В документах о приоритетах сотрудничества между Европейским Союзом и Азербайджаном подтверждена поддержка ЕС территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. Создается впечатление, что Германия, являющаяся ведущей страной ЕС, не знает об этом документе.

Вывод армянских войск с азербайджанских территорий и прекращение оккупации - справедливое требование азербайджанского народа.

В нынешних условиях мы считаем несправедливым и ошибочным заявление о каком-либо давлении на Азербайджан.

Призываем Германию оказать давление на Армению для обеспечения вывода армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана, занять справедливую позицию", - говорится в комментарии.